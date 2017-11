Merci Madame LARA

Eliane LARA était l’un des 160 chauffeurs du réseau Car Jaune. Etait, car samedi dernier, Eliane LARA nous a quitté brutalement à l’âge de 51 ans. La veille, elle avait eu un malaise au volant de son car à la gare routière de Saint-Paul alors qu’elle devait assurer la liaison entre Saint-Paul et la gare de Saint-Denis sur la ligne O3.



Celle douloureuse et brutale nouvelle a soulevé une très vive émotion au sein de la grande famille du réseau Car Jaune, particulièrement chez les conducteurs. Et pour cause, Eliane était l’une des rares conductrices du réseau interurbain. Pas juste une conductrice passionnée par son métier, elle savait rassurer les voyageurs, au point que parfois certains n’hésitaient pas à partager avec elle leurs soucis de la vie quotidienne.



Les difficultés liées au métier de conductrice de transports publics, elle les connaissait et les assumait sans jamais se plaindre : « Mon métier c’est de transporter les gens. Je ne peux pas rééduquer certains », disait-elle.



Eliane était une femme de caractère. Il en faut dans ce métier encore dominé par la gente masculine et ô combien difficile. Son franc parlé, sa simplicité, son professionnalisme faisaient qu’elle était respectée et appréciée de ses pairs comme des clients. D’ailleurs, l’on appelait respectueusement et affectueusement « Madame LARA »



Eliane va nous manquer, à nous acteurs du réseau Car Jaune, mais aussi aux centaines de clients qu’elle transportait tous les jours.



L’ensemble des acteurs du réseau Car Jaune présentent à toute sa famille et notamment à ses cinq enfants qu’elle laisse derrière elle, toutes ses sincères condoléances et s’associent à leur douleur.



Merci Eliane, nous ne t’oublierons pas.