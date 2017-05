A la Une .

Menaces de mort autour des restes d'un requin guitare

La "guerre" entre surfeurs d'un côté et défenseurs de la cause animale de l'autre continue de plus belle sur les réseaux sociaux. Pour le moment cantonnée dans le monde virtuel, mais les menaces se font de plus en plus violentes et précises.

Le tout à quelques jours du procès des auteurs de jets de cocktails molotov sur les locaux de la Réserve marine...







Selon l'auteur du post, le poisson aurait en fait été victime d'un "groupe de crétins d'Etang-Salé qui prétendent pêcher le bouledogue et qui assassine régulièrement cet animal inoffensif". Selon la même source, la mort aurait été provoquée non pas par une hélice de bateau, mais par un couteau "à l'endroit qui tue l'animal". Avant d'ajouter que les auteurs n'en seraient pas à leur coup d'essai. Ils auraient en effet molesté il y a quelques jours un touriste qui aurait eu le malheur de les photographier en pleine pêche. Tout est parti de la reprise sur Facebook cette nuit par le groupe " Contre la pêche des requins à la Réunion ", d'u n article de Zinfos d'hier relatant la mort d'un requin guitare, un poisson qui se nourrit de petits poissons et de crustacés, apparemment tué à l'Etang-Salé par l'hélice d'un bateau.Selon l'auteur du post, le poisson aurait en fait été victime d'un "groupe de crétins d'Etang-Salé qui prétendent pêcher le bouledogue et qui assassine régulièrement cet animal inoffensif". Selon la même source, la mort aurait été provoquée non pas par une hélice de bateau, mais par un couteau "à l'endroit qui tue l'animal". Avant d'ajouter que les auteurs n'en seraient pas à leur coup d'essai. Ils auraient en effet molesté il y a quelques jours un touriste qui aurait eu le malheur de les photographier en pleine pêche.

Bien évidemment, aucune preuve ne vient étayer ces affirmations, mais il n'en a pas fallu plus pour que quelques ramollis du cerveau embrayent avec des attaques véhémentes contre les surfeurs, auteurs selon eux de ce "massacre", et contre l'état français, leur "complice".



Pourtant, un brin de réflexion aurait peut-être permis de prendre un peu de recul face à ces accusations... Si l'on en croit l'auteur du post, la pêche aux requins guitare serait une pratique courante à l'Etang-Salé-les-Bains. Or, le requin guitare est un poisson très rare et moi qui suis né et ai grandi à l'Etang-Salé-les-Bains, juste en face de là où le poisson a été retrouvé, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu ramenés par des pêcheurs...



Et si l'on en croit "Contre la pêche aux requins à la Réunion", ce serait le deuxième pêché en quelques jours... De quoi rendre les accusations hautement suspectes !

Le genre de question que ne se sont pas posé les membres du groupe qui ont immédiatement réagi avec une agressivité rare.



Le comble ayant été atteint par un "sympathisant" qui proposait rien moins que de trouver un tueur à gages pour "en buter un ou deux pour l'exemple"...

Le plus marrant -ou le pire, ça dépend de quel côté on se place- est que ce sont les mêmes qui se plaignent de l'attitude agressive de certains surfeurs à leur endroit...

Pierrot Dupuy