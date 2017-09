Mélanchon voyage en 1ère classe, les autres députés de la France insoumise en bétaillère

Pour Mélanchon, on est tous égaux, mais lui un peu plus que les autres...



Pour venir à la Réunion, et en repartir, le leader de la France insoumise a voyagé en classe Business, tandis que les députés de son mouvement qui l'accompagnaient étaient relégués en classe "Eco"...



C'est ce qu'a confirmé à CNews Danièle Obono, qui faisait partie du voyage avec Mathilde Panot, une autre députée de La France insoumise.



“Parfois il voyage en classe éco, parfois non. C'est quand même un voyage d'au moins 10 heures”, a expliqué Danièle Obono. Ce à quoi Pascal Praud, le journaliste de CNews, lui a fait remarquer que le voyage était long pour tout le monde, y compris pour elles qui sont tout autant députées que Jean-Luc Mélanchon...