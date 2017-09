Mail A la Une .. Meeting de Jean-Luc Mélenchon : "La révolution positive" Hier soir à Saint-André, environ 600 personnes étaient réunies pour écouter le leader de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a conquis son auditoire avec un discours enflammé sur sa vision du monde, ses projets pour La Réunion et une diatribe sur le "coup d'état social" du gouvernement, contre lequel il appelle à la résistance citoyenne.

C'est à Saint-André que se tenait le grand meeting de Jean-Luc Mélenchon, au restaurant "la cocoteraie" hier soir. Un écran géant installé dehors permettait aux personnes qui n'avaient pu être accueillies dans la salle de suivre les discours des quatre député(e)s, introduits par Corinne Bédier, candidate à la députation dans le Sud.



Les députées Danièle Obono et Mathilde Panot ont exposé leur vision de l'état d'urgence et de ses conséquences sur les libertés individuelles, avec une efficacité relative sur la lutte anti-terroriste. Puis elles ont appelé à la vigilance quant au CETA, accords de libre-échange avec le Canada, qui entrera en vigueur le 21 septembre, et qui, selon elles, sera délétère pour les travailleurs européens et canadie, et permettra l'importation de produits contenant des OGM. Mathilde Panot déclarait au sujet du CETA "le protectionnisme solidaire devient une solution pour les peuples."



Jean-Hugues Ratenon, député réunionnais de la France Insoumise, a pris ensuite la parole, très remonté contre la politique du gouvernement; il appelle les Réunionnais à la résistance. "Nous sommes des insoumis, des révoltés, mais nous ne sommes pas résignés, nous demandons la fraternité". "Il faut mener la résistance. Nou veut pas, dégagez de là!", exhorte-t-il, avant de souhaiter une politique respectueuse de la planète : "Notre mère Terre doit être protégée; il est de notre devoir d'utiliser la Terre tout en la protégeant."



Vient ensuite Jean-Luc Mélenchon, accueilli par des poings levés et un tonnerre d'applaudissements. Il se lance dans un discours improvisé de plus d'une heure, durant lequel il égrène sa vision du monde, de l'Homme, et de l'avenir qu'il souhaite, notamment pour La Réunion. Concernant son absence à la Fête de l'Huma, il cite Lamartine : "Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé", rappelant que les députés de la France Insoumise sont présents à la traditionnelle fête du journal de gauche. Et de rappeler l'importance pour lui d'être à La Réunion "Je ne suis pas venu assombrir le tableau des réalités réunionnaises mais partager avec vous un diagnostic politique et vous appeler à la résistance."



Maniant parfois l'humour, il partage sa vision d'une société fondée sur l'Homme, et non plus le profit de quelques uns: "Nous croyons que le collectif et l’intérêt général humain sont supérieurs à la somme des intérêts particuliers. Dites à monsieur Macron que vous n’avez pas envie d’être milliardaires mais juste heureux (...) Il n’y a pas de socialisme possible qui ne commence par rompre avec le capitalisme transnational". "Nous ne sommes pas là pour remplacer les autres mais pour changer le système de fond en comble. La manière de produire, d’échanger, de regarder les uns les autres, il faut tout changer et pour cela il faut être préparé, conscient," poursuit-il.



"On ne peut vivre heureux dans un océan de malheur"



Quant au développement de La Réunion, il le souhaite en coopération avec les îles de l'océan Indien, et axé sur la mer, "l'économie bleue" étant à ses yeux une nécessité et une solution pour un développement durable, ainsi que l'agriculture raisonnée. "Ici nous devons former les meilleurs spécialistes de l’économie de la mer pour nous et pour aider les autres, quand on est un grand pays on a une grande responsabilité. On ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur."



Quant aux attaques de ses adversaires politiques, rappelant que le groupe France Insoumise est le seul à voter contre le gouvernement, il fait une plaisanterie qui rend l'assemblée hilare: "Vous connaissez les boîtes avec les vaches à l'intérieur qui font meuhhh? Et bien maintenant ils ont des boîtes qui font Vénézuelaaaaa", avant d'appeler à se rendre dans la rue pour contrer la réforme du travail et l'inversion de la hiérarchie des normes. La France Insoumise appelle à manifester le 23 septembre; une manifestation est d'ailleurs organisée à La Réunion, mais aussi le 21 septembre avec les syndicats. "Mon message numéro un c’est un appel à la résistance la plus implacable, la plus organisée, ne vous laissez pas faire". Bérénice Alaterre Lu 274 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Circulation à Saint-Denis : Ibrahim Patel salue la décision du maire [VIDEO] Harcèlement scolaire : L'hommage et le combat de la famille de Steeve