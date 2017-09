Mayotte: Un projet de création d'une réserve naturelle pour protéger 3000 hectares de forêts

Annick Girardin et Nicolas Hulot, respectivement ministre des Outremer et ministre de la Transition écologique, ont annoncé le projet de création d'une réserve naturelle nationale à Mayotte. Un projet destiné à protéger 3.000 hectares de forêts publiques des "pressions anthropiques grandissantes".



Lancé avec le conseil départemental de Mayotte, ce projet est aussi soutenu par le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).



"L'intérêt écologique exceptionnel de ces forêts hygrophiles, reconnu au niveau mondial, ainsi que la présence de nombreuses espèces endémiques et indigènes menacées, justifie la mise en place d'une protection forte adaptée au territoire", ont expliqué les ministres par voie de communiqué.



Les contours précis du projet doivent être discutés dans les prochaines semaines avec l'ensemble des élus de Mayotte.



Pour rappel, Mayotte compte déjà une réserve naturelle nationale, celle de l'îlot Mbouzi, classée en 2007.