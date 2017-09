Mayotte : Macron envisage une suppression des visas Balladur, les Mahorais protestent

Un Haut Conseil Paritaire (HCP) France-Comores s'est tenu le 12 septembre dernier à Paris. Les deux parties se sont mises d'accord sur la rédaction d'une "feuille de route" de laquelle il ressort que la France envisage la suppression du visa Balladur qui restreint jusqu'à maintenant fortement l'immigration légale de Comoriens à Mayotte.



Selon le document, dont une version non officielle a été publiée sur le site de Mayotte 1ère, "tout Comorien d'Anjouan, de Mohéli et de Grande Comores, muni d'un passeport comorien valide d'au moins 6 mois, peut se rendre librement à Mayotte à condition de se conformer aux conditions décidées par le ministère comorien de l'Intérieur".



Ces conditions sont d'être en possession d'un billet aller/retour, d'une somme d'argent supérieure ou égale à 500€ et d'"un justificatif de l'existence réelle d'une personne en règle résidant à Mayotte qui accepte d'accueillir la personne se rendant à Mayotte".



En contre partie, "dans l'objectif de stopper les drames humains dans le bras de mer qui sépare Anjouan de Mayotte, le gouvernement comorien s'engage à faire baisser jusqu'à arrêter définitivement les départs hasardeux par "kwassa kwassa" des personnes non autorisées d'Anjouan vers Mayotte".



L'effet d'une bombe



C'est peu dire que ce document a fait l'effet d'une bombe à Mayotte. La réaction immédiate a été : "Nous sommes déjà envahis par les migrants clandestins comoriens (NDLR : qui représentent déjà plus de la moitié de la population) malgré le visa Balladur. Qu'est ce que ça va être si on le supprime?"



Aussitôt, un "comité de défense des intérêts de Mayotte" a lancé un appel pour s'opposer à ce projet et un premier rassemblement a été organisé samedi à Hagnoundrou, dans le sud de l'île.



Selon le compte-rendu des Nouvelles de Mayotte, environ 200 personnes, essentiellement des femmes, se sont réunies sur la plage pour regretter d'avoir été "vendus" par la France. Elles sont persuadées que "tout ça, c'est pour le pétrole".



C'est une tradition à Mayotte que ce soient les femmes qui montent au créneau pour défendre l'avenir de l'ile, comme ce fut le cas dans les années 60 et 70 avec les "chatouilleuses". Par la suite, ce sont essentiellement des hommes qui ont été élus aux élections mais, du fait de leur absence depuis que la feuille de route est connue, elles semblent vouloir reprendre le flambeau de la révolte, même si la plupart des "chatouilleuses" ont aujourd'hui disparu.



"Comment se fait-il que la France va discuter de la France sans les Mahorais, et avec les Comores en plus", questionne un des participants. "On a des maires, des conseillers municipaux, des départementaux, des députés, des sénateurs (...). Où sont-ils ?"



Le député (LR) Mansour Kamardine est un des rares élus à être officiellement monté au créneau. Dans Les Nouvelles de Mayotte, il fustige l'attitude du gouvernement qui n'a même pas pris la peine de demander leur avis aux élus locaux.



Dans la feuille de route, un point a particulièrement attiré l'attention du député Kamardine : il est prévu d'autoriser les regroupements familiaux. Or, comme tout le monde est cousin et en raison du nombre important de mariages entre des Comoriens et des Mahorais, ces derniers craignent d'avoir à faire face à "une invasion massive".



Le député demande une réunion urgente à Paris avec les parlementaires et élus mahorais.



De son côté, le collectif envisage une grande marche depuis les différents villages et villes de l'ile vers Mamoutzou, la capitale. Aucune date n'a pour le moment été fixée, mais les préparatifs vont bon-train, selon les Nouvelles de Mayotte.