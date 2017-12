Mayotte: Les passeurs présumés remis en liberté

Comme le relate le Quotidien, l’arrestation s’est déroulée suite à un contrôle de la gendarmerie maritime.



L’arrestation d’un homme ayant fait demi-tour entre les Comores et Mayotte met la puce à l’oreille des militaires et en fouillant son téléphone, le réseau de passeurs est découvert.



9 personnes sont identifiées comme passeurs et avouent pas moins d’une trentaine de rotations, avec un coût de traversée par passager entre 1.000 et 2.000 euros.



Finalement, le procès sensé se dérouler la semaine dernière a été reporté à cause d’erreurs de procédure et les 6 passeurs derrière les barreaux ont été remis en liberté en attendant le procès en janvier. Les autres mis en cause demeurent en liberté conditionnelle.