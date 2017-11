L'ancien maire de M'Tsangamouji Issouf Madi Moula a été condamné à 24 mois de prison ferme dans l’affaire des élections.



Assani Souffou Mattoir et Attoumani Said ont écopé de 18 mois ferme, et les trois ont été condamnés à 5 ans d’inéligibilité et de vote selon les Nouvelles de Mayotte.