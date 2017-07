Mayenne : Un lion dans la nature reste introuvable

En Mayenne (Pays de la Loire), un félin aurait été aperçu à plusieurs reprises par des habitants depuis jeudi dernier. Cependant, il n’y a aucune preuve si ce n’est les témoignages de ces derniers.



Selon les premières informations recueillies auprès d’un chauffeur routier qui l’aurait aperçu lorsqu’il circulait près de Saint-Jean-sur-Erve, il s’agirait d’une lionne (puisqu’elle n’a pas de crinière) d’un mètre de haut. Par la suite, quatre autres personnes ont contacté la gendarmerie pour signaler la même observation. Mais une fois de plus il n’y a aucune preuve concrète de la présence de l’animal. De plus, aucun zoo n’a signalé avoir perdu un lion.



Aucune trace de pattes relevée



Pour capturer le fauve, une quinzaine de gendarmes ont été mobilisés ainsi que le personnel du Refuge de l’Arche. Ces bénévoles possèdent un fusil hypodermique, en d’autres termes un fusil destiné à calmer un animal sauvage par le biais d’un tranquillisant. Malgré leurs recherches, ils n’ont rien trouvé, ni carcasse d’animal, ni traces de pattes.



Selon Christian Huchédé, créateur de ce refuge, " (…)Si dans le courant de la semaine à venir on ne découvre pas d’animaux attaqués, je pense que le lion n’aura été qu’imaginaire. " Le directeur du cabinet du préfet de Mayenne, Anthony Boukoucha, a tout de même émis l’hypothèse que quelqu’un aurait élevé un lion chez lui et l’aurait perdu. Il ajoute : " Nous n’excluons pas totalement l’hypothèse, mais à ce stade, aucune preuve ne vient corroborer les témoignages apportés ".