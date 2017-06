Maya Cesari et Marchau appellent à voter Ratenon, impressionnant au 1er tour

"Nous apportons notre soutien à Jean-Hugues Ratenon pour ce second tour de l’élection législative. Seul, sans parti politique, il a réussi à mettre en ballotage le candidat de la droite pourtant soutenu par plusieurs maires, par le président du Conseil régional et la présidente du Conseil départemental.



Avec Jean-Hugues Ratenon nous convergeons sur l’essentiel, à savoir le combat pour une Réunion plus juste et plus solidaire. Jean-Hugues est un Réunionnais insoumis, un vrai, il l’a démontré au cours de ces dernières années en étant toujours présent pour défendre la cause des Réunionnais, notamment au sein du COSPAR.



Nous appelons donc les électeurs de la cinquième circonscription à voter pour Jean-Hugues Ratenon."



Maya Cesari (suppléante) et Jean-Pierre Marchau, candidat EELVR sur la 1ère circonscription