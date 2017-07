Maurice: Une Ecossaise assassinée sous les yeux de son fils

Une Ecossaise, installée dans l’île soeur depuis 10 ans, a été tuée dans la nuit de jeudi à son domicile. Trois individus se sont introduits dans sa maison située à Albion et l'ont étouffée avec un coussin devant son fils adoptif. Avant de s’enfuir, les malfrats se sont emparés de la télévision, d'une console de jeux et des bijoux notamment.



Ce n’est pas la première fois que Janice Farman, 47 ans, était la victime d'un cambriolage. Elle avait signalé plusieurs autres vols et dégradation de son véhicule alors qu’elle venait d’emménager dans le quartier, indique lexpress.mu.



Le meurtre s’est déroulé sous les yeux de son fils adoptif souffrant d’autisme. Selon les informations du site mauricien, l’enfant a reconnu la voix d’un des malfrats ce samedi lors de son audition. Les trois hommes se seraient déjà rendus chez Janice Farman.



Une nouvelle épreuve pour cet enfant de 10 ans. L’histoire de ce garçon né d’un viol sur une fillette de 11 ans avait été racontée en 2007 dans la presse locale. Désespérée, la mère biologique entendait faire adopter l’enfant par une famille aimante. Janice avait su convaincre cette dernière.