Maurice : Un touriste français séquestré, une femme interpellée

Expérience traumatisante pour un touriste français à Maurice, relate Defimedia. L’homme de 54 ans, hébergé chez une amie dans le quartier de Bambou dans l’ouest de l’île, a fait ce qui s’avérera être une mauvaise rencontre.



Lundi, alors qu’il sort s’acheter une boisson, une femme l’aborde et lui demande d’acheter à boire à son enfant. Pour le remercier, elle l’invite chez elle. En acceptant son invitation, le piège se referme sur le touriste français. Au domicile de cette dernière, deux hommes l’attendent. Une fois ligoté, ils lui demandent son argent, raconte la victime, qui n’a que 1 000 roupies sur lui soit environ 25 euros. Un bien maigre butin qui ne satisfait pas les malfrats.



Malmené, lacéré avec un couteau au bras, le touriste leur donne sa carte bancaire. Les deux hommes ne parvenant pas à retirer l’argent, le Français avoue également détenir 300 euros dans sa valise, restée chez son amie. Ils l'obligent alors à alerter celle-ci sur sa situation.



Avant de se rendre au commissariat, son amie remarque le comportement suspect d’un homme et d’une femme tenant un bébé sur une mobylette. Ces derniers sont venus récupérer les 300 euros. Grâce à l’intervention des habitants du quartier, les malfrats ne parviendront pas à s’introduire dans le logement. Si l’homme a réussi à prendre la fuite, la femme a été livrée aux autorités. L’enquête se poursuit pour tenter de retrouver ses deux autres complices.



Le touriste a confié au site d'informations, écourter ses vacances et repartir dès ce week-end.





