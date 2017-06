Maurice : Le nombre de victimes du H1N1 porté à sept

À Maurice, le nombre de victimes de la grippe H1N1 est désormais porté à sept, avec deux nouvelles personnes décédées à la suite de ce virus ce week-end, rapporte l'Express de Maurice.



La première de ces deux victimes était âgée de 74 ans. Elle avait été admise en soins intensifs suite à une infection respiratoire. Elle souffrait également de forte tension artérielle et de diabète, souligne le média local.



L'autre victime était âgée de 60 ans et souffrait, en plus de forte tension artérielle et du diabète, d'une insuffisance rénale en phase terminale, est-il précisé.



La grippe a fait huit victimes dont un patient du H3N2, conclut l'Express de Maurice.