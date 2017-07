Maurice : Le mari soupçonné d'avoir tué sa femme et son amant pour lequel elle l'avait quitté une semaine après leur mariage

Yusuf Nurudin a été placé en détention. Il comparaîtra en cour aujourd'hui pour son inculpation. La police soupçonne l’implication d’autres personnes dans ce double homicide.

Deshimah Ghoorah, Neha pour ses proches, et Navin Gunputh étaient portés disparus depuis le jeudi 27 juillet. Dimanche, vers 9 heures, leurs corps ont été retrouvés dans une voiture plongée dans deux mètres d’eau dans une rivière à Crève Coeur.Selon le récit qu'en fait DéfiMédia , le cadavre de la femme se trouvait sur le siège du conducteur, alors que celui de Navin Gunputh était sur le siège arrière. Les deux victimes étaient nues, les sous-vêtements de la jeune femme étaient sur le cadavre de Navin Gunputh. Ils portaient des blessures au cou et les corps étaient dans un état de décomposition.Les enquêteurs sont rapidement remontés jusqu'à Yusuf Nurudin, le mari de la jeune femme. Interrogé par les policiers mauriciens, ce dernier a expliqué qu’il avait épousé civilement Neha en mars dernier. "Navin était l’ex-petit ami de Neha. Elle avait un penchant pour la bouteille. Je l’ai rencontrée il y a un an et demi, alors que je travaillais dans un établissement de restauration rapide. Neha s’y est pointée. Je l’ai ajoutée sur Facebook et nous sommes devenus très proches. Je lui ai trouvé du travail dans un hôtel. On l’a renvoyée parce qu’elle buvait trop. Je l’ai consolée, elle m’a introduit à sa famille et nous nous sommes mariés. On se disputait souvent, Navin lui envoyait souvent des messages. Mon épouse s’est enfuie avec lui, une semaine après notre mariage. Je suis parti la récupérer à D’Épinay. Elle fuguait souvent". Il nie cependant être l'auteur du double meurtre.Selon le père de la jeune femme, sa fille lui avait confié que son mari la battait souvent.