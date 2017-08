Maurice : Elle fait croire à son kidnapping pour soutirer de l'argent à son père

Le plan avait l'air parfait... Une jeune femme âgé de 26 ans a mis en scène son propre kidnapping, avec la complicité de son petit ami. Habitant Bonne-Terre, Vacoas, elle a profité d'une sortie familiale avec sa sœur et son père pour mettre son plan à exécution, relate LeMauricien.com.



La famille faisait du shopping à Port-Louis lorsqu’une voiture grise s'arrête à sa hauteur. Un individu force alors la jeune fille à entrer dans le véhicule avant de prendre la fuite. Mais voilà, sa sœur cadette a réussi à relever la plaque d'immatriculation et a fait une description de la voiture, ce qui permet à son père d'aller déposer plainte.



S'en suit un appel téléphonique réclamant une rançon de Rs 100 000. La Police commence à avoir des doutes sur la véracité des faits après avoir eu accès à des images de videosurveillance. Elle a par ailleurs pisté le propriétaire de la voiture. Lors d'une descente chez ce dernier, à Quatre-Bornes, et après un interrogatoire, il a déclaré avoir loué son véhicule à un habitant de Vacoas, qui n'est autre que le petit ami de la "victime".



Le pot aux roses découvert, la jeune femme et son petit ami sont passés aux aveux. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.