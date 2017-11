Océan Indien Maurice : Des journalistes infiltrent un réseau pédophile pour touristes étrangers





Beau coup des journalistes de l'Express de Maurice . Alertés par une jeune fille de 16 ans qui les avait contactés pour les informer qu'elle avait été sollicitée par un homme pour assurer des massages "avec finition" auprès de touristes français et anglais, nos confrères ont eu l'idée de demander à la plus jeune de leurs collègues de se faire passer pour une jeune fille de 15 ans et de contacter le rabatteur en question.Rendez vous est donc pris avec l'homme sur le parking d'un hypermarché de Flacq. Le fait que l'apprentie masseuse n'ait que 15 ans? Pas un problème pour lui. La seule chose qu'il veut savoir : "Es-tu vierge ? Tu veux faire juste des massages ou plus ?" Et de préciser qu'elle se fera "beaucoup d'argent avec de nombreux clients. Entre 2.500 et 3.000 roupies par client" (environ 75€).Mais avant le rendez-vous, il demande à Déborah (nom d'emprunt) de s'entraîner histoire de ne pas avoir de difficultés lors de l'"interview". L'adolescente devra même utiliser une bougie pour son "exercice pratique"… Bien évidemment, tout l'entretien sera enregistré et filmé.L'homme arrive à bord d'un véhicule d'une compagnie de sécurité privée. Très vite, il lui annonce qu'avant de l'envoyer voir des clients, il veut voir en personne comment elle se comportera avec eux et quels sont les "services" qu'elle compte leur offrir. Pour ce faire, elle devra le traiter comme un de ses clients. Juste pour qu'il puisse l'évaluer.Interrogé par Deborah sur la façon dont il recrute ses clients, il répond qu'il est en contact avec des employés d'hôtel qui les rabattent pour lui en leur proposant des "moments de plaisir" avec de jeunes filles.La jeune femme réussira à s'éclipser avant de devoir suivre l'homme pour la séance de "travaux pratiques".Quelques jours plus tard, les journalistes l'ont contacté par téléphone. Il reconnaîtra les faits sans grandes difficultés. Et là, surprise ! Les journalistes découvrent qu'outre ses activités dans la société de sécurité, l'homme est connu dans son quartier comme religieux qui n'hésite pas à faire des prières pour tous ceux qui le demandent...





