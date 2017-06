Maurice: Atteinte de leucémie et du H1N1, une enfant de 4 ans doit être envoyée à La Réunion

158 cas de H1N1 détectés dans les hôpitaux selon les chiffres du ministère de la Santé mauricien. Et parmi eux, une fillette de 4ans, Amy Famy, déjà atteinte de leucémie. L’enfant qui a contracté la grippe H1N, a été admise vendredi dernier à l’hôpital, indique l'Express de Maurice.Son état de santé jugé stable par les médecins locaux préoccupe davantage ses proches. Ses derniers souhaitent que la petite fille soit envoyée à La Réunion dans les plus brefs délais pour y être soignée.Un transfert qui nécessite au préalable l’aval de l’Overseas Treatment Unit qui ne se réunit qu’une fois par semaine le mercredi et refuse de traiter la demande en urgence. Cette commission est chargée d’aider financièrement les soins à l’étranger. "Le cas est tellement urgent que le CHU de La Réunion a demandé d’envoyer Amy immédiatement et de discuter des frais après. Pourquoi l’hôpital à Maurice ne collabore pas?", s’interroge la famille, rapporte Lexpress.mu. Une page Facebook a été créée en soutien à la petite fille qui grâce à un élan de solidarité devrait prendre l'avion ce mercredi accompagnée de son médecin traitant et de ses parents.La grippe H1N1 a fait sept victimes. Un patient est également décédé du H3N2.