Maurice: 17 pêcheurs mauriciens bloqués sur un îlot, leurs abris détruits

À Maurice, 17 pêcheurs de la compagnie Babul And Sons se sont retrouvés bloqués sur l'îlot Courson, à Saint-Brandon, rapporte Defi Media. Leurs habitations ont été détruites le 25 juillet par la National Coast Guard. La compagnie opérait sans permis, précise le média.



Contacté par Defi Media, le ministère des Collectivités locales indique que le permis de la compagnie a expiré en juillet 2016 et qu'officiellement, il n’y a aucune campagne de pêche sur l’île. Une case a été épargnée pour que les pêcheurs puissent s’y abriter en attendant que leur patron vienne les récupérer.



Selon Ritesh Gurroby, le directeur de la compagnie de pêche, la lettre d’évacuation n’aurait été envoyée que le 26 juillet. "Nous n’avons pas reçu de documents légaux, comme une mise en demeure, pour nous dire d’évacuer les lieux", s'indigne-t-il dans des propos relayés par le site d'information. "Il ne leur reste qu’une seule case qui ne peut accueillir que six personnes. Ils sont 17 pêcheurs et je trouve cela inhumain".