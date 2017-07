Mathilde Enguehard, deux ans d'avance et les félicitations du jury

Mathilde Enguehard n'a que 16 ans, c'est donc une très jeune bachelière qui s'est livrée à nous après avoir reçu les félicitations du jury. Elle était cette année en terminale S au lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis, en section internationale chinois, et a sauté deux classes durant sa scolarité : la 5ème, et la 2nde.J'ai été très agréablement surprise d'avoir la mention très bien, d'autant que j'ai appris plus tard dans la matinée que j'avais les félicitations du jury. J'ai beaucoup travaillé cette année, j'ai sauté la seconde, et suis fière d'avoir fait ce cycle en deux ans.Je pars à Paris Dauphine faire une licence de mathématiques-informatique-économie.Je n'ai pas d'idée précise du métier que je souhaiterais exercer. Le cursus que je vais entamer est très large, et m'ouvrira de nombreuses portes, je déciderai au cours de mes études de l'orientation de ma vie professionnelle.Je ne crains pas de vivre à Paris, j'y suis allée à plusieurs reprises, même en hiver. De plus, mon frère fait ses études là-bas. Je pense que durant les premiers mois, il me faudra trouver une organisation de la vie quotidienne, et conjuguer ce quotidien et mes études.J'ai certes des facilités d'apprentissage, faisant partie de ce qu'on appelle les "hauts potentiels", mais il s'agit surtout d'un travail conséquent, et régulier.J'ai deux vraies passions, la danse, que je pratique depuis l'âge de 3 ans, mais aussi la guitare, dont je joue depuis onze années. Ces deux passions contribuent indubitablement à mon épanouissement.Ma mère m'a emmenée faire les magasins aujourd'hui, et ce soir nous fêterons cela autour d'un dîner en famille.