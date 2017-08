Matériels volés aux services techniques : Patrick Malet répond à Pierrick Robert

Les informations circulent vite de nos jours ! Réseaux sociaux, presse internet, blog, fil d'actualité... tout contribue à ce que le moindre fait soit porté à la connaissance de la population en temps quasi réel.

Certes, cela participe à la liberté d'information en lien avec la liberté de la presse.

Cependant, il convient également de se poser la question des conséquences de ces diffusions et divulgations massives.



Je souhaite rappeler à Monsieur Pierrick ROBERT la signification de la notion du secret de l'enquête et de l'instruction. Je souhaite lui indiquer que ces divulgations pourraient être de nature à freiner le travail des enquêteurs et je l'invite, en raison de son attachement à préserver l'intégrité des biens publics saint-louisiens, à faire preuve de modération dans ses envies de montrer son niveau d'information et de créer la polémique auprès de la population.

Les services de la ville travaillent étroitement, depuis la connaissance des faits, avec ceux de la gendarmerie dans un esprit de totale transparence et d'entière coopération, afin que les enquêteurs puissent faire leurs investigations et mettre en lumière cette affaire.

Le Maire, Patrick MALET.