Mary Compare est Miss Ronde Réunion 2017

Après deux heures de show, Mary Compare est élue Miss Ronde Réunion 2017, une élection qui s’est déroulée samedi soir à la Maison Franco-chinoise à Saint-Paul.



Cette année, Miss Ronde Réunion 2017 était placé sous le thème des îles de l’océan indien. Show musicale et humoristique, défilé folklorique et tenues longtemps, tout un spectacle haut en couleurs pour le plaisir des invités.



Plantureuses, rondes, les prétendantes ont réussi à émouvoir le public venu nombreux pour les soutenir, une façon de montrer aux autres que les rondes peuvent aussi défiler tout en acceptant les critiques.



Mary Compare qui s'est plus démarquée des autres femmes devient donc Miss Ronde Réunion 2017. Cette jeune femme de 35 ans est préparatrice en pharmacie hospitalière et autoentrepreneur avec sa société Mary des Iles.



Loanne Payet première dauphine, Della Lauret, deuxième dauphine et Astride Ladouceur sauront l’épauler dans les différentes manifestations du comité Miss Ronde Réunion, présidé par Annie-Claude Cerveaux.



"L'élection s'est super bien passée, je remercie tous les partenaires qui nous soutiennent, les photographes, les journalistes présents, tous les membres du comité, staff, bénévoles, les artistes, bravo aux candidates qui n'ont pas démérité. Je suis fière de mes titrées, une multiculturalité entre la Miss et ses Dauphines. Bonne Chance à Mary pour sa participation prochaine à l’élection de Miss Ronde France", s'est félicitée Annie-Claude Cerveaux.