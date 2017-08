Marseille: Un homme armé d'un couteau blesse trois passants

Ce samedi à Marseille, un homme a attaqué au couteau et blessé légèrement trois personnes qu’il croisait au hasard, dans le centre ville.



Les attaques des trois victimes, des hommes, ont eu lieu successivement, entre 6H30 et 6H55 du matin. L’agresseur a finalement été maîtrisé et arrêté par la police municipale.



Agé de 35 ans et décrit comme déséquilibré, « il a été hospitalisé d’office », a indiqué le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, excluant tout acte à caractère terroriste. L’homme, « dans un état d’excitation importante », n’a tenu aucun propos à caractère islamiste, ont annoncé les forces de l’ordre.