Maroc: 15 mineurs auraient attrapé la rage après avoir violé une ânesse

L'histoire est sordide. Au Maroc, quinze mineurs ont dû être hospitalisés après avoir violé une ânesse le 10 août dernier, à Sidi Al Kamel.



Les quinze protagonistes, âgés de 7 à 15 ans, ont été évacués d'urgence afin d'être traité contre la rage qu'aurait pu leur transmettre l'animal, rapporte H24info



"Si on avait un endroit où on pouvait s'amuser, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait avec l'ânesse", a déclaré un jeune interviewé par Chouftv pour se justifier.



Les autorités locales se sont rendues chez le propriétaire de l’animal pour qu'il soit abattu, afin d'éviter tout risque de propagation, et ont procédé à la recherche de personnes ayant été en contact avec l’animal.