Mail A la Une . "Marie-porte-du-Ciel": Les Valencourt s'enrichissent outrageusement...et détruisent tout sur leur passage

"On peut tromper tout le peuple une partie du temps ;

"On peut tromper une partie du peuple tout le temps ;

"On ne peut tromper tout le peuple tout le temps !"



Cet aphorisme du grand Abraham Lincoln, la famille Valencourt, organisatrice de la secte "Marie-Porte-du-Ciel", vient de l'apprendre à ses dépens devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Y compris un curé catholique issu de ses rangs.



Des contraintes épouvantables



Dans cette histoire de dérives sectaires bien affichées, il y a les faits (un enrichissement personnel de 3 millions d'euros de toute une famille) ; les protagonistes ; et les manipulations mentales et dissimulations des uns et des autres.



Les faits sont simples et relèvent des pratiques habituelles des sectes se prétendant issues de la vraie religion pour phagocyter les esprits les plus fragiles. Et leur soutirer leurs dernières pièces.

Au 14è Km du Tampon, chemin de Pont-d'Yves, la famille Valencourt, dirigée d'une main de fer par Augustin, le père, possède déjà une grande maison. Cet ancien policier et son épouse, ancienne institutrice, ont tout pour inspirer confiance et vont largement en profiter pour améliorer deux retraites déjà très confortables et agrandir leur maison de quelque 100 m2.



Se prétendant les interlocuteurs privilégiés de Jésus sur Terre, recevant directement de Lui ses directives, ils vont vite attirer chez eux des centaines d'adeptes à qui ils vont imposer des contraintes physiques et financières épouvantables.



Pour se concilier les bonnes grâces du Ciel, il convient de s'habiller selon des critères que seul Augustin connaît. Il faut se plier à des séances de prières "à genoux", plusieurs heures d'affilée par jour. Et surtout casquer. Encore et toujours casquer.



Par exemple en achetant au prix fort des statuettes, au maître. Et en placer au moins 4 dans chaque pièce de sa maison.



Ponctionné jusqu'à la moelle



Il est très recommandé également de laisser une petite enveloppe à la sortie de chaque office solennel du dimanche et de payer pour des messes à la mémoire des chers disparus. La référence aux défunts est un truc imbattable. Messes que se chargera de dire Yannick, le plus jeune de la fratrie et qui, voyez comme le Seigneur est grand, est également curé du Chaudron, la plus grosse paroisse de l'île.



Le système marche comme sur des roulettes des années durant. La famille Valencourt agrandit sa demeure, s'achète des voitures et motos de grand luxe, se paie des voyages aux quatre coins du monde où elle descend dans les hôtels de luxe.



Quelques adeptes sont parfois conviés à voyager avec la famille. Pour des tarifs les obligeant à s'endetter. Ils n'y peuvent rien, se récrient les Valencourt : c'est Jésus en personne qui a cité les noms des appelés à Augustin. Certains s'endetteront des années durant pour obéir aux incitations christiques.



Augustin Valencourt, qui se prétend guérisseur des âmes autant que des corps et des familles, reçoit à tour-de-bras, vend des grâces, des mantilles pour femmes, des conseils, des images pieuses, des bracelets, des chapelets, des statuettes (de 500 à 4.000 euros selon la hauteur).



Fameux, le coup des statuettes. Augustin a si bien fait qu'il a convaincu un brave artisan de travailler au profit exclusif de sa secte. Il lui achète les statuettes par paquets de 20 et les revend à ses fidèles de 3 à 4 fois plus cher.



L'artisan finira par y laisser sa santé et ses maigres biens, ponctionné jusqu'à la moelle par le gourou tout-puissant. Il se retrouvera SDF par injonction du Ciel peut-être.

Couples solides séparés sur injonction divine



Avec l'aide de toute sa famille, femme, filles et fils, Augustin a ainsi mis en place un système qui fonctionne sans accroc. Il décide de ce qui est bon pour les uns et les autres. Il dirige les comptes en banque de sa famille à qui il accorde des salaires copieux. Il régit la vie personnelle de ses adeptes, décidant jusqu'à quelle voiture ils doivent acheter... sur les conseils de Jésus, cela va de soi. Pour attester la véracité de ses conseils, sa propre fille tombe régulièrement en transe car éprouvant au plus profond d'elle-même la Passion du Christ.



Il lui arrive de se gourer en plaçant l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers... mais il est vrai que le Golgotha n'est pas si loin : broutille de mauvais esprit, ce que je viens de dire là.



Augustin fait tant et si bien qu'il arrive à faire se séparer les couples les plus solides. Une de ses victimes, le mauricien Azor, défendu par le tonitruant Me Raffi, qui réussit à évoquer Goëbbels et Adolf pour éclairer sur la manipulation mentale, est venu dire comment il a perdu se femme sur les conseils avisés d'Augustin.



Lequel Augustin n'est d'ailleurs pas avare de ses largesses : son fils, le curé du Chaudron, vient régulièrement chaque dimanche que Dieu fait, se réchauffer l'âme en famille. Et alourdir ses poches de 500 à 1.000 euros chaque fois. Le saint homme sait d'où vient ce fric mais ne se tourmente pas pour autant : les voies du Seigneur, n'est-ce pas... Et puis, s'il fallait se contenter du mesquin petit salaire de 700 euros chichement alloué par le diocèse, où irait-on, je vous le demande un peu.



L'origine mystique de "blanchir le pognon"



Le groupe de prière original de 1980, devenu secte déclarée loi de 1901, a vite étendu son emprise sur les corps, les âmes et les comptes bancaires jusqu'à ce qu'un malheur vienne attirer l'attention des pouvoirs publics.



Un gosse meurt, par manque de soins. Augustin a convaincu les parents qu'une bonne prière est plus solide que tous les chirurgiens de la planète. Lorsque le père, passant outre les directives diaboliques d'Augustin, conduit enfin son enfant au CHSR, il est trop tard.



Navrés, catastrophés, les médecins de l'hosto font un signalement au Procureur qui déclenche la procédure judiciaire. Pour les motifs très parlants que voici :



"Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne par le dirigeant d'un groupement poursuivant des activités créant, maintenant ou exploitant la sujétion psychologique ou physique des participants. Blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit".



En bon français :" subtilisation du fric des autres et abus de faiblesse puis tentative pour dissimuler cet argent".



Le curé du Chaudron est surtout poursuivi pour "blanchiment aggravé et recel de biens provenant d'un délit". On a retrouvé dans son presbytère des sommes en liquide de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cet argent était conservé dans un de ces paniers en plastique dans lesquels les ménagères mettent le linge en instance de lessiveuse. D'où, peut-être, la vraie origine de l'expression bien commue "blanchir le pognon" ? Oups !



Avec l'aval de Jean-Paul II, rien que ça !



A l'instruction puis à la barre, tous nient tout avec une farouche constance : c'est un complot contre leur charité si peu chrétienne, na ! Eux n'ont fait que le bien, aidé les plus déboussolés et l'Abbé Pierre n'a qu'à aller se rhabiller ! Morceaux choisis...



Augustin-le-gourou, le plus prolixe de la bande :



"Comment pouvez-vous croire à toutes ces bêtises (au président Maurel) ? Tout ce que vous avez dit est faux... Les fidèles sont venus car des grâces leur ont été accordées..." Quelles grâces ? par qui ? à qui ? Cela ne regarde personne car on n'en saura rien. En revanche, les témoignages bien identifiés des vols et autres subtilisations, ça on le saura mais cela n'émeut guère ce grand bienfaiteur de l'humanité : "Des femmes stériles se sont retrouvées enceintes... Si j'ai refusé les mises en garde, c'est que j'ai eu l'autorisation du Pape Jean-Paul II. Je lui ai écrit, vous pensez bien..." - "Vous lui avez demandé quoi ?" demande sournoisement le président Maurel. Le poisson se laisse ferrer comme un cardinal : "L'autorisation de prier". Le président : "Je ne vois pas un pape refuser à un chrétien l'autorisation de prier chez lui"... - "C'est dégueulasse ce qu'on dit sur nous... Les statues ? Je les donnais aux pauvres... L'argent aussi..."



Mais toutes ces voitures de luxe ? Ces motos gros-cubes ? Ces voyages aux quatre coins du monde ? "Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de commerce pour une activité confessionnelle ?" - "Non ! pas du tout !" (L'air vraiment outré qu'on pût le soupçonner d'aussi viles préoccupations...)



"Jésus veut la plaque d'immatriculation"



Les réponses des autres accusés sont peu ou prou du même tonneau, sauf celui d'une des filles qui avoue avoir compris mais un peu tard les agissements sournois de son géniteur.

Quant au curé du Chaudron, il se contente de bafouiller, hésiter, se couper dans ses déclarations, se recouper, répondre à côté de la plaque quand il fait semblant de ne carrément pas comprendre. Il a été à bonne école : son père ne comprend pas non plus ce qu'on peut lui reprocher, restant ancré dans ses dénis jusqu'à la fin.



On en apprend de belles et des sévères au fur et à mesure que progressent les débats. Ainsi la fille la plus impliquée dans les turpitudes paternelles, vous savez, celle qui tombe en transe pour un oui ou un non...



"Je recevais des messages de Jésus en direct de là-bas, sous forme de brusques coups de chaleur ou de petites tapes sur l'épaule..." Pourquoi pas une baffe ? Sinon un coup de latte au train ? Cela se fait aussi derrière les fagots. "Je tombais alors en transe et c'est mon père qui interprétait le message du Christ". Grâce à ses relations privilégiées avec l'au-delà. Ils oublient que la notion de Christ a été inventée à Nicée en 325 mais au diable ! Si j'ose dire.



Pour le coup, un tel devait abandonner son épouse ou ses enfants : Jésus l'a dit. Tel autre devait apporter la plaque d'immatriculation de la voiture d'occase qu'il convoitait, pour savoir ce qu'en pensait l'Eternel, si c'était une bonne bagnole ou un épouvantable clou, etc. Tout-pour-l'auto battu à plate couture par un Jésus-roadster, c'est pas formidable, ça ?



L'ENA passe par la Thaïlande. Si !



Ah ! que je vous dise, tenez-vous bien, asseyez-vous !

Il semble bien que le gourou Augustin ait fini par trouver plus fort en arnaques invraisemblables. Le fils de la plus jeune sœur a trouvé le parti qu'il pouvait tirer de cette famille de truqueurs auto-sanctifiés. Il réussit à leur faire croire à tous qu'il est admis à l'ENA. Alors qu'il n'a pas le BAC mais ne pinaillons pas, voulez-vous ! Et qu'il a besoin de pognon, beaucoup de pognon pour gagner le siège de Strasbourg... lequel passe par la Thaïlande, plusieurs fois qui plus est. On suppose qu'un divin glissement de terrain, joint aux méfaits de la mousson, a fait basculer l'Est de la France sur le Sud-Est asiatique ? A moins qu'un El Ninõ diabolique... ?



Son grand-père, pourtant ex-flic, ne moufte pas et lui allonge des sommes considérables par coups de 5.000 euros.



On apprend, de la bouche même d'anciens adeptes, qu'ils ont quitté la secte "parce qu'on me demandait trop d'argent... j'étais obligé d'acheter des statues à n'en plus finir car Jésus voulait que j'en mettre au moins quatre dans chaque pièce de chez moi... parce que j'ai dû construire une crypte pour la bourrer de statuettes achetées fort cher au gourou... il m'a taxée de 8.850 euros en six mois... il a obligé mon mari à se mettre en faillite et vendre sa société... il a conseillé le divorce à un couple dont le mari portait les cornes..." Réaction du président : "Des cornes ? Mais... c'est diabolique". La salle est pliée en quatre.



Huile sainte coupée avec celle du commerce



Si cette audience sortait de l'ordinaire, elle n'a pas été avare de scènes navrantes aussi. Comme ce bâtonnier, avocat d'un accusé, voyant la partie perdue (c'était une évidence !), n'a rien trouvé de mieux que d'agresser verbalement et grossièrement un de ses confrères de la partie adverse. IIs en sont si bien venus à s'engueuler que le bâtonnier Djalil Gangate fut obligé de donner de la voix pour calmer ses deux irresponsables confrères.



Il y eut également une scène d'une grande cocasserie lorsque l'un de ces deux grossiers personnages s'en prit à Mgr Gilbert Aubry pour faire dévier le débat du côté de la culpabilité de l'Eglise catholique.



Il faut être bien présomptueux pour agresser en public l'évêque du diocèse. Ce dernier possède, on le sait, un art consommé de la dialectique et ce bâtonnier l'apprit à ses dépens, se faisant littéralement quoiqu'en douceur, rétamer par l'évêque. Il n'insista d'ailleurs pas, voyant le dialogue virer à son désavantage.



On apprit que le gourou achetait à Lourdes de l'huile bénie. Mais comme il n'y a pas de petits bénéfices, cette huile était recoupée avec de l'huile d'olive du commerce avant d'être vendue. Aaaaarrrrggg ! Les fidèles qui achetaient ça devaient en boire une cuillère à cru chaque matin avant le café. "Lété pas bon mais Jésus i voulait", avoue une victime.



Telle autre gamine, importunée par un condisciple de l'école, devait découper la photo de l'indésirable sur la photo de classe et l'apporter à Augustin, qui se chargeait bien de lui coller au cul quelque simagrée de sa composition pour lui faire passer le goût du pain (béni ?)



Réquisitions lourdes ? Pas tant que ça en fin de compte.



La procureur Tanguy a demandé :

-5 ans ferme (mais 1 avec sursis) contre Augustin avec mandat de dépôt ;

-4 ans pour son épouse (dont 20 mois avec sursis) ;

-Carole, Gladys et Yannick : 2 ans avec sursis, plus interdiction d'exercer pour ce dernier. Comprendre que son métier de curé est sur la pente savonneuse ;

-Confiscation de tous les biens immobiliers saisis et de toutes les sommes (plusieurs dizaines de milliers d'euros).



Le jugement sera rendu dans un mois.



Réflexion d'un des policiers de garde : "J'ai honte de penser que cet homme a porté le même uniforme que moi".



Réflexion d'un des policiers de garde : "J'ai honte de penser que cet homme a porté le même uniforme que moi".



