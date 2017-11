Marie-Yolande Sinama condamnée à 5 ans de prison avec sursis pour avoir tué son mari

Après deux jours de procédure aux Assises, le jugement de ce procès peu commun est enfin connu.Marie-Yolande Sinama a été reconnue coupable et condamnée à 5 ans de prison avec sursis.L'avocat général a estimé qu'elle a délibérément tué son époux et que la maladie d'Alzheimer qui le rendait totalement dépendant ne pouvait en aucun cas justifier un tel acte. Il a notamment mis en avant la violence de l'acte et conclu qu'en aucun cas il ne pouvait s'agir d'un permis de tuer. Ce qui l'amènera à demander 8 ans de réclusion criminelle.