Marie Madeleine Andy a 100 ans !

Née le 19 mai 1917 à la Saline, la nouvelle centenaire a donné naissance à 7 enfants.



Femme d’agriculteur Marie-Madeleine Andy a appris avec le docteur du quartier le métier d’infirmière. Sans être diplômée d’état elle a exercé avec goût et courage, et parallèlement elle aidait son mari au champ et s’occupait de leurs enfants.



Marie Madeleine Andy compte actuellement 5 petits enfants et 4 arrières-petits-enfants. Elle a reçu ce vendredi la visite d’Axel Ravenne, élu à la Mairie de Saint-Paul.