Marie-Louise Maillot à 100 ans !

Née le 6 juin 1917 à la Chaloupe Saint-Leu, la nouvelle centenaire habite Saint-Gilles-les-Hauts depuis 44 ans et mène une vie toujours active. Elle pratique par exemple la couture comme elle le faisait autrefois quand elle était aussi agricultrice, femme de ménage et confectionnait également des chapeaux et des savates.



Marie-Louise, au cours de deux mariages a donné naissance à 12 enfants (dix sont malheureusement décédés). Elle compte actuellement 15 petits-enfants, 22 arrière-petits-enfants, et 4 arrière-arrière-petits enfants.



Nous souhaitons une longue vie encore à notre nouvelle centenaire.