Marie Lise Louis fête son 100ème anniversaire à la Saline-les-Bains

Une messe a été célébrée ce 11 juillet à l’EPHAD des Alizés à la Saline-les-Bains en l’honneur de Marie-Lise Louis, toute nouvelle dans le cercle des centenaires réunionnais.



La Saint-Pauloise, originaire du quartier de Bois de Nèfles, a profité de ce moment exceptionnel en compagnie de son fils et des membres de l’établissement d’hébergement.



Après une vie de dur labeur menée essentiellement à travailler et à élever son unique fils, c’est à l’âge de 95 ans qu’elle décide de rejoindre Christophe à l’EHPAD afin de pouvoir, tous les deux, couler des jours paisibles entourés d’un personnel encadrant aux petits soins et des autres pensionnaires avec lesquels les échanges sont toujours enrichissants.

À cette occasion, Patricia LOCAME, adjointe déléguée au tourisme, a remis un présent et un bouquet à celle qui a été ce mardi 11 juillet 2017, la plus belle des centenaires.