Marie-Joseph Malé pas content contre Zinfos mais "Air Austral va bien"...

Marie Joseph Malé n'est pas content avec Zinfos qui a eu l'outrecuidance de faire son métier et de révéler un courrier interne que le patron d'Air Austral aurait bien voulu voir demeurer secret. Et bien, au risque de déplaire encore plus à "MaJo", nous récidivons aujourd'hui en publiant son nouveau courrier de réponse aux syndicats, dans lequel il laisse exploser sa colère.Selon lui, Air Austral va bien et "affichera au terme de l'exercice 2016/2017, et pour la quatrième année consécutive, un résultat positif". Cela, personne ne l'a jamais contesté. Mais qu'en sera-t-il pour l'avenir? Rappelons que dans son précédent courrier , Marie-Joseph Malé prévoyait "une détérioration de nos résultats prévisionnels, déjà prévus négatifs pour l'exercice 2017/2018" occasionnés par une concurrence accrue (arrivée de Frenchblue sur la ligne Réunion/Paris et celle de Corsair sur Mayotte et Maurice) et par un faible taux de remplissage des lignes régionales. Et là dessus, le PDG d'Air Austral est soudainement devenu étrangement muet, tout comme sur les difficultés à finaliser l'accord avec Air Madagascar."Positivons, positivons" semble être devenu le nouveau solgan de la compagnie régionale...