Mail Communiqué Marie-Alice Sinaman marraine de la Journée Mondiale de la maladie d'Alzheimer 2017





De nombreuses actions seront organisées à l'occasion de la Journée Mondiale de la maladie d'Alzheimer. Ces temps de rencontres sont majeurs et constituent une occasion forte pour échanger et s’informer.



Ensemble, mobilisons-nous !



PROGRAMME :



• Une conférence pour s'informer sur le thème : "Protéger une personne âgée vulnérable" Le 21 septembre à 18h à l'amphi du CHU à Saint-Denis

Intervenants : Dr Yasmina Djardem, Médecin gériatre et Florence Breysse, Vice-Procureur.



Soirée thématique sur les personnes âgées vulnérables / modes de protection juridiques et autres / infos utiles pour les aidants, les professionnels ou libéraux



• Une pièce de théâtre pour soutenir : "Le Père" par la Compagnie Inventaire

Le 23 septembre à 19h à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis (20 €)

Metteur en scène : Nathalie Froment



Synopsis : A 80 ans, le vieil André n'a plus toute sa tête... La pièce de Florian Zeller "Le Père" est centrée sur un personnage, qui perd ses repères et s'accroche à une existence qu'il ne veut pas quitter, mais dont il ne comprend plus les règles.



Billetterie : 02 62 94 30 20



• Une quête sur la voie publique pour participer

Les 22,23,24 septembre sur toute l'île



• Une course et une marche pour se mobiliser

Le 24 septembre sur le sentier littoral Nord (10 €)

Inscription sur : www.vaincrealzheimer.re

+ d'infos sur http://www.reunion-alzheimer.org



• Un Village Alzheimer pour se rapprocher

Le 24 septembre (8h-12h) au Cœur vert familial à Saint-Denis

+ d'infos : Tel : 02 62 94 30 20

Inscrivez-vous à la Journée sportive du 24 septembre 2017



A l'occasion de la Journée Mondiale Alzheimer 2017, et à l'occasion de ses 20 ans, France Alzheimer Réunion organise une journée sportive le dimanche 24 septembre dans le Coeur vert familial à Saint-Denis. Avez Marie-Alice Sinaman, marraine de la Journée Mondiale de la maladie d'Alzheimer, courez et marchez pour Alzheimer, et soutenez les familles touchées par la maladie.



Au programme :



• Course et randonnée sportive : départ à Bois Madame à Sainte-Marie (10 €)

• Randonnée familiale : départ à la Jamaïque à Saint-Denis (10 €)

• Course marmailles sur le Coeur vert familial à Saint-Denis (5 €)



Le VILLAGE ALZHEIMER (réunissant les professionnels de la prise en soin des malades Alzheimer, et les partenaires de France Alzheimer Réunion) sera installé sur le Coeur vert familial dimanche matin (8h-12h)



Pour vous inscrire : 06 92 08 94 94



Un malade Alzheimer, c'est toute une famille qui a besoin d'aide.

+ d'infos :

Tel : 02 62 94 30 20



