Mariages gâchés le week-end dernier : Le prestataire mis en cause charge un traiteur

Le professionnel mis en cause par trois couples pour ne pas avoir livré les repas lors de leurs mariages respectifs , s’est expliqué dans les colonnes du Journal de l’île.Ce dernier, gérant de la société "Traiteur 974", a assuré que c’est le cuisinier d’"Eric Traiteur", qui lui a fait faux bond.Il lui aurait affirmé via un texto envoyé samedi dernier à 16h avoir eu "un gros problème" car il était "à la gendarmerie".Pas convaincant pour un des couples, qui ne comprend pas pourquoi le gérant de Traiteur 974 a continué deux heures plus tard à les rassurer quant à l’arrivée du prestataire, avant d’éteindre définitivement son téléphone portable face à leurs appels désespérés.Les gendarmes de Sainte-Rose devraient poursuivre les investigations.