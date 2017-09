Mail La grande Une Maria se renforce en ouragan, la Guadeloupe en alerte rouge La tempête tropicale Maria s'est renforcée et est désormais devenue ouragan. Classée en catégorie 1, il risque de passer en catégorie 2 et même 3 mardi soir. Maria se trouvait dimanche après-midi à 700 km des Antilles, avec des vents qui dépassent déjà 100 km/h. La Guadeloupe passera en alerte rouge à midi ce lundi.

L’ouragan Maria s’est intensifié durant cette journée de dimanche. Les nouvelles prévisions de trajectoire reflètent une tendance plus au Sud lors de la traversée de l’Arc Antillais à proximité immédiate de la Guadeloupe et de la Dominique,



Malgré une trajectoire prévue toujours orientée vers l’Ouest - ­Nord­ - Ouest, Maria devrait passer au plus près de la Martinique à la mi­-journée ou en début d’après-­midi de lundi.



Maria devrait traverser l’Arc Antillais à proximité de la Guadeloupe dans la nuit de lundi à mardi avec une intensité finale probable d’Ouragan catégorie 2, le stade d’Ouragan majeur n’est maintenant plus exclu et pourrait être atteint à ce moment­-là, selon Météo France Antilles.



La Guadeloupe et la Dominique semblent les îles les plus exposées de l’Arc Antillais. Les incertitudes sur la trajectoire et l'intensité finale à cette échéance rendent difficile une localisation précise des impacts sur la Guadeloupe, mais il semblerait que le Sud de l'archipel soit nettement plus exposé.



En mer des Caraïbes, Maria devrait encore s’intensifier. Il pourrait alors menacer directement Montserrat, Saint­Kitts et Nevis mardi puis les Iles et Vierges et Porto Rico mercredi.



L’influence sur Saint­-Martin, Saint­-Barthélémy sera donc fortement dépendante de la position plus ou moins Nord après la traversée de l’arc. Le passage au plus près, probablement entre 100 et 150 km au Sud des Iles de St­-Martin et St­Barthélémy devrait avoir lieu dans la nuit de mardi à mercredi.



A cette distance, Saint-­Martin et Saint-Barthélémy devraient échapper aux vents les plus violents.



Zinfos974 Lu 2950 fois



Mail