Maria désormais ouragan de catégorie 5

Maria est passé en catégorie 5 en fin de journée de lundi aux Antilles. L'ouragan menace la Guadeloupe. Le mur de l’œil de l'ouragan devrait passer assez près de Terre de Bas, puis à environ 20 à 30 km au large de la ville Basse-Terre en fin de nuit de lundi.



Météo France Antilles-Guyane indique qu’il faut donc s'attendre à des conditions de vent violentes sur les Saintes et le Sud-Ouest de la Basse Terre qui sont les régions les plus exposées.



Avec l'éloignement de l'ouragan, le vent diminuera nettement en intensité au cours de la journée de mardi. Le temps reste perturbé sur la Martinique, avec des pluies localement orageuses et de fortes rafales de 80 à 100km/h. La mer est forte autant en Atlantique qu'en Caraïbe.



Maria devrait ensuite influencer le temps sur Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Martin, Saint-Barthélémy mardi, puis les Iles Vierges et Porto-Rico mercredi.



La trajectoire de l’ouragan devrait l’amener dans le Sud des Iles du Nord, à une distance proche de 150 km. En

conséquence, les conditions de vent et de mer sur Saint Martin et Saint Barthélemy seraient sévères.



—-

Le point ce 19 septembre 2017 à 0300UTC, soit le 18 septembre à 23h00 locale :

Position: 15.5N et 61.4W

Déplacement : Ouest-Nord-Ouest (300 degrés) à 15 km/h.

Vent maximal moyenné sur une minute : 260 km/h. Rafales à 315 km/h

Pression estimée au centre : 924 hPa