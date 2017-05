Marché Péi spécial fête des mères au Jardin de l'Etat - 24 mai 2017

Venez à la rencontre des producteurs et découvrez leurs produits de qualité au meilleur prix :Fruits de saison, légumes, produits transformés, foie gras et magret frais, orchidées et potées fleuries, huiles essentielles, parfums.Retrouvez l’atelier ludique avec création d’objets en bois de goyavier.En nouveauté : vente d’objets d’artisanat autour du tressage (vacoa, coco...)

Rendez-vous au Marché Péï



SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES



MERCREDI 24 MAI DE 8H À 16H

au Jardin de l’État à Saint-Denis