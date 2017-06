Marc Rochet : "French Blue offre les tarifs les plus avantageux du marché"

Le tout premier avion de French Blue a atterri ce samedi 17 juin à l'aéroport Roland Garros avec à son bord 352 passagers. Des passagers qui ont pu bénéficier de prix cassés. C'est la promesse de la compagnie low-cost, la première à tenter le pari du long courrier avec ce modèle économique sur la desserte Réunion.



"Ce 1er vol commercial de French blue, entre Paris et Saint-Denis de La Réunion, que nous réalisons aujourd'hui, inscrit une nouvelle étape majeure du développement de la compagnie. Après une phase de rodage réussie de 9 mois sur la ligne Paris - Punta Cana, French blue lance véritablement son modèle entre Paris et La Réunion. La compagnie déploie une offre résolument innovante et moderne, en offrant les tarifs les plus avantageux du marché. En conjuguant cette nouvelle approche tarifaire plus accessible à une expérience de voyage à la carte et de haute qualité, nous souhaitons faire en sorte que les 9 000 km qui séparent La Réunion de Paris soient désormais plus faciles à parcourir", déclare Marc Rochet, président de French Blue. Ce dernier livre ses toutes premières impressions à sa descente d'avion :