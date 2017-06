Manuel Valls quitte le PS

L’ancien premier ministre Manuel Valls annonce ce matin, mardi 27 juin, à l'antenne de RTL, qu’il "quitte le Parti socialiste", et annonce qu’il siégera "dans la majorité". Il précise qu’il ne siégera pas "dans un groupe où il y aurait des ambiguïtés, où on ne voterait pas la confiance au gouvernement", ajoutant qu’il votera "la confiance au gouvernement le 4 juillet prochain".



Quant à son ralliement au groupe de La République en marche, il reste flou : "C’est une possibilité, on verra ça dans les heures qui viennent." "Moi, je souhaite clairement être dans la majorité, il y a une forme de cohérence. J’ai soutenu Emmanuel Macron avant le premier tour, ça m’a coûté cher. Je me suis inscrit dans la majorité présidentielle dans cette campagne des législatives. Il y a un moment où il faut être au clair. Je veux siéger au cœur de cette majorité par cohérence, une partie de ma vie politique s’achève, je quitte le Parti socialiste ou le Parti socialiste me quitte."



Manuel Valls a été élu député sans étiquette, ni socialiste ni La République en marche par 139 voix d’écart (50,3 %) face à Farida Amrani (France Insoumise), au second tour des élections législatives dans son fief, la 1re circonscription de l’Essonne. Farida Amrani a entamé une procédure de recours, pour suspicion de fraude électorale.