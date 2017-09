Manque d’effectif dans une école st-leusienne : Les parents prennent les choses en mains

Une petite dizaine de parents d’élèves se sont réunis ce lundi après-midi devant l’école maternelle du centre de Saint-Leu. Objectif : échanger sur les problématiques rencontrées en cette rentrée 2017/2018, marquée par la baisse des contrats-aidés.



"Il manque des Atsem, un secrétaire et du personnel de cantine", indique Amandine Delahousse, à l’initiative de la rencontre. "La directrice est aussi enseignante, quand elle est en classe, nous manquons d'interlocuteur", précise-t-elle, alors que les retardataires trouvent de fait portes closes en cas de retard.



Si ces soucis inquiètent les parents, les élèves en seraient eux aussi déstabilisés. "Les enfants sont super stressés", confient en effet plusieurs mamans, dont l'une rapporte que son enfant ne veut plus aller à la cantine.



La situation s’est tout de même améliorée depuis la fin de la semaine dernière, précise Amandine Delahousse, soulignant la présence de deux personnes supplémentaires pour la cantine. L'arrivée d'une secrétaire est également attendue sous peu. Mais les parents restent dans l’interrogation quant à l’avenir. "Est-ce pérenne ou est-ce provisoire ? La situation va-t-elle empirer à la prochaine rentrée", se questionnent-ils.



Une fois qu’ils auront dressé un compte-rendu concret des problèmes et rencontré la directrice, ils se tourneront vers la mairie pour obtenir un rendez-vous. "Nous ne voulons pas aller à l’affrontement, l’idée est de discuter pour régler les problèmes. C’est pour nos enfants que nous faisons ça", souligne une mère de famille.