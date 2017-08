Manque d'ATSEM au Tampon : Les enseignants rejoignent le mouvement

Les parents d'élèves et les enseignants ne baissent pas les bras et maintiennent la pression sur la mairie du Tampon alors que depuis la rentrée, l'accueil des élèves est perturbé dans de nombreuses écoles de la commune.



Ce mercredi à 13h, ils se rassemblent une nouvelle fois devant l'hôtel de ville pour demander une ATSEM par classe. Une délégation devrait être reçue à partir de 15h30.



​"Jusqu'à présent ce sont les parents qui se sont le plus mobilisés. Il est important que les enseignants rejoignent le mouvement. La situation ne peut plus durer", assure Kattel Louarn, secrétaire départementale du syndicat FO. "Des collègues stressés sont déjà en arrêt. De plus aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants inclus sans qu'il n'y ait pour autant davantage d'accompagnants des élèves en situation de handicap".