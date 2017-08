Manque d'ATSEM : Les parents frustrés de ne pas avoir été reçus par le maire

Ils sont mobilisés depuis quatre jours et ne demandaient qu'à être reçus par André Thien Ah Koon. Les parents d'élèves ont donné de la voix, ce vendredi après-midi devant la mairie du Tampon, alors que le maire recevait la presse et annonçait la création d'une cinquantaine de CDD d'ATSEM pour cette année scolaire. Plutôt silencieux depuis le début de la mobilisation des parents d'élèves, André Thien Ah Koon a choisi de livrer ses premiers mots dans son bureau face aux journalistes. Un choix qui n'a pas plu aux parents qui s'attendaient à l'issue de cette conférence de presse, à rencontrer le maire. Déçus et insatisfaits, les esprits se sont un peu échauffés. Des parents ont tenté de stopper la voiture dans laquelle ils pensaient que se trouvait le maire.L'embauche de postes supplémentaires revenant à un ATSEM pour deux classes de très petites, petites et moyennes sections, a été connue en suivant les différents médias. Si certains parents, à l'instar de David, attendent une réponse plus claire et officielle d'autres parents restent insatisfaits. " Un million pour l'éducation et la sécurité de nos enfants ce n'est pas suffisant. Il aurait été plus utile de mettre deux millions plutôt que de réserver les sommes dégagées par la commune pour des projets discutables comme le parc du Volcan", lance une mère de famille. "L'éducation de nos enfants doit être une priorité", demande-t-elle.Demain matin, la mesure doit être adoptée par le conseil municipal. Des parents ont promis de venir y assister.