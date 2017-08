Mangloo en concert Live le 2 septembre au Theatre Lucet Langenier

Le groupe Mangloo sera en concert le samedi 2 septembre au théâtre Lucet Langenier à Saint-Pierre. Guitariste et chanteur, Pascal Manglou mélange rock, jazz, blues et maloya pour livrer une musique chaleureuse à La Réunion. Mangloo chante les couleurs de son cœur rocher, les bleus irisés de l’océan déferlant, mais aussi les poudres safran des fêtes de Holi, ou le rouge ravageur du volcan aux fureurs tutélaires.Il a déjà exporté ses talents sur les scènes internationales : de l’Europe au Maroc, de l’Afrique du Sud jusqu’en Inde. En 2013, il sort, à contre-courant, l’album de pur pop-rock "Fireflies", chanté en anglais, audace sacrilège au pays des zarboutans du maloya !Avec son dernier album "Mi réve" Mangloo revient à ses racines, il explore dans de nouvelles compositions les chemins souterrains qui rapprochent le maloya du blues américain et les grooves insulaires des beats électroniques.Les tickets pour Mangloo sont actuellement en vente (10 ou 6 euros).