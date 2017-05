Manchester : Le bilan s'alourdit, l'attentat revendiqué

Une grosse explosion s'est produite hier soir à la sortie du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande , dans la salle Arena à Manchester. La police annonce désormais 22 morts, dont des enfants, et le décès de l'auteur de l'attentat.Le public d'Ariana Grande est essentiellement composé d'enfants et de pré-adolescents. 59 blessés sont à déplorer, selon la police de Manchester. Les blessés sont soignés dans 6 hôpitaux différents autour de Manchester. L'auteur de l'attentat est mort en faisant exploser sa bombe, il s'agirait donc, selon les premiers éléments de l'enquête, d'un attentat-suicide.Dans la nuit, la solidarité face à l'horreur a encore une fois fonctionné : Facebook a activé son "Safety check", permettant à ses usagers de se signaler comme étant en sécurité, et les habitants ont ouvert leurs portes pour la nuit aux survivants de l'attaque.Survenu deux mois après l'attaque du parlement, revendiquée par l'état islamique, l'attentat de cette nuit est le plus meurtrier en Angleterre depuis l’explosion du 7 juillet 2005 dans les transports en commun de Londres, qui avait tué 56 personnes.L' organisation "état islamique" a revendiqué l'attentat , par le biais de son site de propagande "Amaq". L'organisation terroriste évoque un "soldat du califat" qui a "posé des charges explosives" et les victimes sont qualifiées de "croisés".