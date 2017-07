Maltraitance animale : 73 associations interpellent les décideurs de La Réunion

Par ailleurs, les plaintes contre les maltraitances seront désormais systématiques dès qu'un nouveau cas sera signalé. En systématisant ainsi le recours, Stéphanie Baills espère

Et pour faire passer au mieux le concept de

respect de l'animal, une sensibilisation dès le plus jeune âge, à l'école, est souhaitée.

Dans le même temps, les bénévoles sont en train de démarcher les personnalités sensibles à la cause animale, afin de mettre un coup de projecteur sur cette situation problématique. Brigitte Bardot, Dany Saval, Aymeric Caron, James Cameron, Pamelon Anderson et Jacques Dutronc sont notamment cités.

es acteurs de la protection animale espèrent bien qu'"en avançant

Près de 300 000 animaux errants pour environ 850 000 habitants, 12.000 euthanasies par an dans les fourrières de l’île (300 par jour) et 20.000 chiens écrasés sur les routes. Les chiffres transmis par les organismes de protection animale sont alarmants.À ces données s'ajoutent les cas de maltraitance animale, particulièrement nombreux. Le décès d’un chien baptisé Angel dans d’atroces souffrances, le mois dernier, a d'ailleurs été "la goutte d’eau qui a fait déborder le vase" pour l'Arche de Freyja . Après une plainte auprès du procureur et une pétition qui a récolté plus de 55.000 soutiens , l’association compte bien continuer le combat, en espérant déclencher une réelle "prise de conscience".Pour ce faire, un courrier a été transmis aux pouvoirs publics et aux élus réunionnais, en recommandé avec accusé de réception. Il a été co-signé par 72 associations, de la Réunion (CRAPA, CFA, PA D'AC, Alliance Animaux) mais aussi de métropole."Pour recruter les 72 associations co-signataires, nous avons un petit groupe de 15 personnes toutes bénévoles de toutes associations confondues qui font un travail de fond exceptionnel", tient à souligner Stéphanie Baills, la présidente de l'Arche de Freyjya. "Le courrier a été envoyé à tous les députés, à l’euro-député, aux maires, aux intercommunalités, ainsi que la Daaf et à la ministre des Outre-mer". Au total, ce sont 39 courriers qui sont partis jeudi dernier.Pour Stéphanie Baills, la stérilisation obligatoire est la seule solution, eu égard à l'étendu du problème. "La situation est dangereuse. Les animaux errants peuvent causer des accidents de voiture, et des attaques peuvent arriver avec ces animaux qui meurent de faim. L'image de l'île est aussi ternie par l'errance, c'est mauvais pour le tourisme. Il y a aussi le problème de la préservation des pétrels, qui sont chassés par les chats errants".Alors que les euthanasies perpétrées sur notre île coûtent, selon les chiffres du CRAPA, près de 5 millions d’euros au contribuable, l'amoureuse des animaux déplore : "Cet argent pourrait plutôt servir à l’ouverture de refuges. On en manque à La Réunion". Elle en profite pour rappeler que toutes les aides sont les bienvenues, et qu’être famille d’accueil, en attendant qu'un animal soit rapatrié en métropole ou adopté, "ne coûte rien"."faire réfléchir quelques uns et obtenir des condamnations exemplaires".Aussi démoralisés qu'indignés, lmain dans la main", ils pourront "faire entendre les sans-voix", et attendent réponses et actions de la part des pouvoirs publics.----Sur la photo :