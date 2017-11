Maltraitance : Prison avec sursis pour la mère de famille et le ti père

Un femme d’une trentaine d’années était jugée vendredi matin au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, suspectée de cas de maltraitance sur ses deux enfants âgés de 7 à 10 ans. Selon les informations du Quotidien, entre janvier et juin 2017, l’aîné des enfants, âgé de 10 ans et placé depuis en famille d’accueil, était régulièrement victime de coups portés par sa propre mère mais aussi par le compagnon de cette dernière.



Tout y passe selon le média : coups de poing, coups de pieds et même l’ajout de "piment à la poudre pour le petit-déjeuner, obligeant son fils en larmes à tout manger" écrit Le Quotidien. Si le plus jeune des deux enfants, âgé de 7 ans, subi également des coups, ils ne sont pas aussi violents que ceux portés à son aîné poursuit le média.



Lors de l’audience, la mère de famille et le ti père ne comprennent pas les faits qui leur sont reprochés. Ils sont condamnés respectivement à six mois et à quatre mois de prison avec sursis et reverser 3 000 euros à chacun des deux enfants.