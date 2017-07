Maloyab sort un clip de sensibilisation sur les espèces invasives et les NAC

Maloyab, l'artiste défenseur de la nature, vient de sortir un nouveau clip ce vendredi pour sensibiliser sur les espèces invasives et les NAC (nouveaux animaux de compagnie). Le titre, en featuring avec Nout Racine, s'intitule "Merd' Maurice".



Maloyab, qui a envoyé un courrier par mail au préfet, à la présidente du Département, au président de la Région et à la direction du Parc National pour les interpeller sur le sujet, s'adresse ici directement à eux, de manière humoristique. "Pouvoir public, zot lé mol, zot y bouge pas assez. Ousa zot ilé ?" peut-on notamment entendre.



À l'issue de ce clip de 4 minutes, le musicien amoureux de son île présente deux "bonus", pour ceux qui souhaitent en savoir plus.



"Le clip a été réalisé sans subvention, et les gens peuvent télécharger gratuitement la musique à partir du lien sur youtube" , précise-t-il.