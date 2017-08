Maladivement jaloux, il blesse sa compagne : 1 an ferme

C'est, ils en conviennent tous deux, une relation toxique qui unissait ce couple. Jean-Marc A., 34 ans, comparaissait hier pour violences conjugales.



L'homme vit depuis un an avec la femme qui a donné la vie à leur bébé il y a trois mois seulement. L'état de jeune mère de sa compagne n'a pas suffi à calmer sa jalousie maladive, et les coups pleuvent souvent lors des disputes qui rythment cette relation malsaine.



Ce 27 juillet, une énième dispute éclate, il empoigne violemment la jeune femme par le bras, la blessant au poignet et à la main. Puis il la blesse aux deux jambes, la percutant avec sa voiture en quittant les lieux en furie. Des certificats médicaux attestent des blessures.



À la barre, le prévenu a tenté de minimiser les faits, bien mal lui en a pris, car au lieu des 8 mois fermes requis à son encontre par le ministère public, c'est d'un an ferme qu'il écope, assorti d'une interdiction d'entrer en contact avec sa victime, relate ce matin le Quotidien.