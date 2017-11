"Maison de l'horreur": La demande de remise en liberté du tortionnaire rejetée

Il patientera en prison en attendant un nouveau procès aux assises, le jugement en appel de mars 2016 ayant été annulé pour vice de forme.



La demande de remise en liberté de Pascal P. , déjà condamné pour "séquestrations, violences et proxénétisme" dans le cadre de l’affaire de "la maison de l’horreur", a été rejetée. La chambre de l’instruction a considéré, hier, que l’homme présentait un danger notamment pour les victimes, indiquent vos deux journaux.



L’affaire sordide avait été révélée en septembre 2012, Pascal P. et sa femme avaient séquestré et violenté physiquement que psychologiquement la mère de ce dernier ainsi que deux SDF.



Pour ces faits, le couple avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle.