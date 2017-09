Mairie de Saint-Denis : La capitale du musellement syndical !

Lorsque l'on écoute vos discours on est conduit à croire que vous êtes un démocrate attaché au dialogue social avec les représentants syndicaux.



Dans les faits, cependant celui qui observe précisément votre administration peut remarquer que lorsqu'une organisation syndicale se démarque de la langue de bois et de la démagogie habituelle, l'envers du décor n'est pas à votre avantage, ni flatteur pour votre image réelle.



En effet, des représentants élus du personnel qui travaillent rigoureusement leurs dossiers et qui, de ce fait, sont conduits à exprimer des avis qui dérangent le pouvoir en place, (élus et administratifs de connivence), déplorent des faits tendant à réprimer la liberté d'opinion y compris à l'intérieur des instances paritaires réglementées.



Le dernier scandale en date, c'est cette dérive insensée de votre Adjoint Délégué au personnel, consistant à museler le procès verbal des séances des instances paritaires, à défaut de pouvoir bâillonner la liberté d'opinion des représentants du personnel.



En effet, les derniers procès verbaux laconiques du Comité Technique du 20 et du 30 juin 2017 révèlent un peu plus la face (ou la farce) obscure de cette instance et ses pratiques futiles d'abus de pouvoir en matière de dialogue social.



Ainsi le PV d'une séance qui s'est tenue de 14h30 à 17h15 sur deux sujets importants pour le personnel est rédigé ainsi:



« Rapport n°1 »: Aménagement du temps de travail de personnels à la Direction Développement Culturel.

« Rapport n°2 » Aménagement du temps de travail des policiers municipaux.



Après divers échanges, le président propose de voter", suivi du résultat du vote !



Aucun compte rendu n'est fait sur les propos des représentants de l'administration ni sur ceux des représentants du personnel !



En méprisant ses représentants élus, c'est le personnel communal qui est atteint car la démocratie sociale est fondée sur la participation des fonctionnaires à la gestion de l'administration par le biais de leurs représentants dans les instances représentatives du personnel et sur la transparence de leurs travaux et de leurs propos.



Toute personne dotée d'un sens commun peut essayer d'imaginer le sentiment du personnel lorsqu'il prend connaissance d'un tel compte-rendu sur les travaux des responsables de la Mairie dans les instances paritaires. En particulier quand les propos concernent leur service et leurs conditions de travail.



Nous, nous n'avons pas honte de ce que nous faisons, ni de ce que nous disons dans les instances paritaires, même si ces lieux de rencontre ressemblent plus à un théâtre ou des mauvais acteurs font mine de dialoguer sur les problèmes de personnel communal, comme à l'époque de Charlie Chaplin.



Mais le monde a changé, le cinéma est devenu parlant et certains représentants ont du mal à assumer pleinement la réelle liberté d'expression syndicale, à écouter et à entendre nos critiques qui sont toujours fondées, étayées et argumentées mais aussi exprimées avec persévérance pour la défense et la préservation de nos droits élémentaires.



Le seul mérite de ce type de comportement puéril, de la part du Président de cette instance paritaire, qui ignore les bases du dialogue social, de son environnement administratif et juridique, est d'étaler dans un PV au grand jour, ce qui se dit dans les couloirs, y compris de la part de ses proches collaborateurs, la vacuité de ses idées et de ses propos.



Mais nous ne sommes pas surpris, car cette péripétie s'ajoute à d'autres pratiques remarquables: les convocations hors délais et ou sans transmission des rapports inscrits à l'ordre du jour, les séances sans feuille d'émargement, les PV bidons, les consultations sur des dossiers déjà mis en oeuvre, les délibérations sur affaires non inscrites à l'ordre du jour, etc, etc, etc...



C'est sûr, avec un tel palmarès, la Mairie de Saint-Denis est bien la capitale de la démocratie sociale !



Nous savons ce que nous avons à faire et nous ne manquerons de le faire, au moment opportun, selon les formes et les procédures adéquates dans l'intérêt de nos mandants.



Car ne pas blâmer ces abus de pouvoir, c'est contribuer à les perpétuer.



Le Secrétaire Général,