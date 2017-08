Maires : Prenez vos responsabilités !

Maman d'enfants scolarisés en maternelle et au primaire, je trouve Messieurs les Maires et surtout vous Monsieur le Maire de Saint-Pierre étant de cette commune, déplorable de prendre les parents et les enfants en otages dans vos histoires de contrats aidés. Arrêtez de dépenser l'argent public inutilement et vous trouverez des solutions.



Les salariés qui sont en contrats aidés et qui permettent d'assurer le bon fonctionnement de l'école : donnez leur un véritable emploi au lieu de laisser ces gens dans la précarité. Changement de rythme scolaire, horaires des écoles, garderie et centres aérés tous les prétextes sont bons pour prendre en otages les parents et les enfants !



Non vous avez le devoir d'assumer vos responsabilités, vous devez ouvrir les écoles à la rentrée. N'inversez pas les rôles. Voilà une bonne occasion de stabilisée des emplois précaires au lieu de fabriquer des postes fictifs...