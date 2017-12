Maintien du taux de prise en charge des emplois d’avenir : "Une bonne et une mauvaise nouvelle" selon Jean-Hugues Ratenon

Les différents élus de La Réunion s’inquiétaient non seulement de la baisse des contrats aidés mais aussi de la baisse du taux de prise en charge par l’Etat. Mardi, un arrêté du ministère du Travail a annoncé que le montant expérimental de l’aide est maintenu à 90% à La Réunion du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.



Une "bonne nouvelle" pour le député Jean-Hugues Ratenon. "Je me réjouis d'une décision enfin censée de ce Gouvernement mais je regrette qu'il ait fallu attendre le 1er décembre pour faire cette annonce", indique-t-il. "Tant d'inquiétudes chez les bénéficiaires, les employeurs qui n'ont pas renouvelé ces contrats devant les tergiversations des ministres. Des services ont été déstabilisés, des chantiers ont été arrêtés… "



En revanche, " que se passera-t-il après le 31 décembre 2017 ?", s’interroge le député Insoumis. L’article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2017, stipule que la prise en charge à 90% est applicable à toute aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un emploi d'avenir du 1er juillet au 31 décembre 2017. " Après le 31 décembre, il n'y a plus de financement de poste, donc licenciement, incertitude ? ", questionne-t-il encore. Les contrats d’avenir signés jusqu'au 31 décembre seraient ainsi valables au minimum pour 1 an et maximum 3 ans avec une prise en charge par l'État à 90%.



Jean-Hugues Ratenon dit "regretter cette méthode imposée par le Gouvernement dans la gestion des derniers contrats et j'invite les associations et toutes les structures à en faire rapidement la demande de prise en charge pour 2018".