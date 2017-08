Mail Rodrigues : agrandissement en vue des toilettes publiques

"De nouvelles toilettes publiques sont nécessaires", estime Fabrice Marouvin. Soulignant la volonté de la Ville d’améliorer l’offre au niveau du Mail Rodrigues et mieux répondre aux attentes des usagers, le 3e adjoint était à la tête d’une visite sur site ce jeudi matin, en présence d’autres élus (Patrick Florès et Sonia Baptiste) et d’administratifs.